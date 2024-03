Prvenstvo Crne Gore u plivanju narednog vikenda u Budvi

Podgorica, (MINA) – Budva će 23. i 24. marta biti domaćin prvenstva Crne Gore u plivanju za sve kategorije u malim bazenima, saopšteno je iz Vaterpolo plivačkog saveza.

Navodi se da pravo nastupa i pravo na plasman imaju plivači registrovani u VPS.

Takmičenja na gradskom bazenu “Dragan Trifunović” će biti održana u konkurenciji mlađih pionira, pionira, kadeta, omladinaca i u apsolutnoj kategoriji.

Prvog takmičarskog dana takmičenje će početi u 10, a popodnevna u 17 sati.

