Prosinečki novi selektor fudbalske reprtezentacije

Podgorica, (MINA) – Robert Prosinečki novi je selektor fudbalske reprezentacije Crne Gore, odlučio je Izvršni odbor Fudbalskog saveza.

On će na toj funkciji naslijediti Miodraga Radulovića, kome je početkom decembra istekao ugovor.

Novi selektor dobio je jednoglasnu podršku IO i sa njim će biti potpisan ugovor na godinu.

Prosinečki će biti sedmi crnogorski selektor, nakon što su najbolje fudbalere Crne Gore do sada predvodili Zoran Filipović, Zlatko Kranjčar, Branko Brnović, Ljubiša Tumbaković, Faruk Hadžibegić i Miodrag Radulović.

On je kao igrač bio šampion Evrope sa Crvenom zvezdom i trećeplasirani sa Hrvatskom na Svjetskom prvenstvu u Francuskoj, a nosio je dres Reala i Barselone.

Trenersku karijeru počeo je kao asistent Slavena Bilića u stručnom štabu Hrvatske, a vodio je i Crvenu zvezdu, Kajzerispor, Denizlispor, Olimpiju iz Ljubljane i kratko hrvatski Rudeš.

Kao selektor vodio je Azerbejdžan i Bosnu i Hercegovinu.

Na klupi Azerbejdžana bio je od 2014. do 2017. godine i u tom periodu upisao je nekoliko zapaženih rezultata.

Remizirao je sa Hrvatskom, Norveškom i Češkom, a pod njegovim vođstvom ta selekcija je upisala i najubjedljiviju pobjedu u istoriji – 5:1 protiv San Marina.

Na klupi Bosne i Hercegovine vezao je deset pobjeda, izborio plasman u ligu A Lige nacije i plasman baraž za Evropsko prvenstvo 2020.

Prosinečki će na klupi Crne Gore debitovati u prijateljskom meču sa selekcijom Bjelorusije, koji će se odigrati 21. marta 2024. godine u Antaliji.

Prethodno, već sljedeće sedmice, Prosinečki će prisustvovati žrijebu grupa UEFA Lige nacija.

Izvršni odbor je na današnjoj sjednici donio odluku o finansijskoj pomoći OFK Petrovac za potrebe zamjene stolica na stadionu “Mitar Mićo Goliš”.

Prihvaćena je i molba FK Strari aerodrom za finansijsku pomoć u nabavci i postavljanju osvjetljenja na terenu tog kluba na kojem su završeni svi pripremni radovi.

