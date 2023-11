Primorac slavio protiv Ortiđe

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Primorca pobijedili su danas u Sirakuzi italijansku Ortiđu 14:9, u trećem kolu D grupe Eurokupa.

To je drugi trijumf kotorskog tima ove sezone, nakon što je na startu slavio i protiv ekipe Trsta 9:8.

Vaterpolisti Primorca pitanje pobjednika riješili su početkom posljednje četrvrtine, kada su serijom od 4:0 stekli prednost od šest golova (13:7).

Kotorski tim je, osim na samom početku, tokom cijelog meča bio u vođstvu, koje je u drugoj i trećoj četvrtini iznosilo i tri gola (6:3,8:5).

Domaćin je u samom finišu trećeg dijela zaostatak sveo na dva gola (9:7), ali u posljednjih osam minuta nije imao nikakvih šansi.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bili su Marko Mršić, Marko Gopčević, Tim Perov i Nemanja Vico sa po dva gola, dok su po jedan upisali Draško Brguljan, Nikola Marković, Stjuart Agnus Lembi, Balša Vučković, Petar Ćetković i Đorđe Stanojević.

U italijanskom sastavu istakao se Japanac Jusuke Inaba sa četiri gola.

Primorac će u četvrtom kolu, 16. novembra, biti gost ekipe Trsta.

