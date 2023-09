Primorac pobijedio Duisburg

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Primorca pobijedili su danas u Kragujevcu njemački Duisburg 16:10, u posljednjem kolu kvalifikacionog turnira za Ligu šampiona.

Primorac je ranije izgušio sve šanse za nastavak takmičenja u Ligi šampiona, a turnir je završio sa pobjedom i tri poraza, od kojih je jedan na peterce od Radničkog.

Kotorski tim do pobjede vodio je Marko Mršić sa četiri, dok je gol manje postigao Draško Brguljan.

Dvostruki strijelci bili su Nemanja Vico, Đorđije Stanojević i Balša Vučković, a po jednom su pogađali Nikola Marković, Petar Ćetković i Tim Perov.

Primorac će sezonu na evropskoj sceni nastaviti u Eurokupu.

