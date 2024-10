Povreda zaustavila Petra Liješevića

Podgorica, (MINA) – Crnogorski bokser Petar Liješević nije uspio da se plasira u četvrtfinale Evropskog prvenstva do 23 godine u Sofiji.

On je danas u osmini finala kategorije do 86 kilograma, u borbi sa Bjelorusom Andrejom Masalauom doživio povredu arkade dva minuta i 11 sekundi prije kraja druge runde.

Krvarenje nije moglo da se zaustavi, pa je ringovni sudija prekinuo borbu.

Imajući u vidu da je povredu zadobio od udarca rivala glavom, pristupilo se bodovanju do momenta prekida borbe.

Sudije su, nakon dužeg vijećanja, dodijelile pobjedu bokseru iz Bjelorusije – sudije iz Izraela i Estonije bodovale su 20:18 bokseru Budve, djeliloci pravde iz Španije i Slovačke istovjetnu prednost su dali Bjelorusu, dok je arbitar iz Irske borbu proglasio neriješenom – 19:19.

Uslijedilo je preglasavanje i minimalna prednost je data Masalauu, koji će se u četvrtfinalu boriti protiv Estonca Antona Vinogradova.

Selektor Nikola Ružić kazao je da ostaje žal zbog povrede Petra Liješevića zbog koje nije mogao da nastavi borbu.

“Taman je bio uhvatio ritam i počeo da lomi rivala, kada je došlo do tog neopreznog udarca Bjelorusa glavom. Mislim da bi ga do kraja lagano dobio i onda bi išao na Estonca Vinogradova, kojeg je već pobjeđivao. Maler, nema šta, ali idemo dalje”, rekao je Ružić.

Crnoj Gori su u Sofiji ostala još dva aduta, Bojana Gojković i Tomislav Đinović, koji su obezbijedili plasman u četvrtfinale.

Gojković će nakon pobjede nad Engleskinjom Olivijom Grejs Holms za rivalku u četvrtfinalu kategorije do 57 kilograma sjutra imati Mađaricu Rebeku Doboš, koja je bila slobodna na startu šampionata.

Đinović će se za polufinale kategorije do 60 kilograma u srijedu boriti protiv Moldavca Vladislava Vaskovskija.

Član BK Zlatičanin je u osmini finala eliminisao Bjelorusa Vladislava Smalouskija.

Sa crnogorskim bokserima u Sofiji, osim selektora Ružića, je i trener BK Zlatičanin Momčilo Zlatičanin.

