Potocima 13 odličja i druga mjesta u plasmanu kata i generalnom poretku

Podgorica, (MINA) – Karatisti pljevaljskog kluba Potoci sa osam zlatnih, četiri srebrne i jednom bronzanom medaljom osvojili su drugo mjesto u plasmanu kata, a kao drugoplasirani završili su nastup u generalnom poretku tradicionalnog međunarodnog turnira Zlatni pojas Čačka.

Zlatne medalje osvojili su Lula Drobnjak (2015), Vid Beljkas (2014, apsolutni nivo), Vid Beljkaš (2014, A nivo), Jakov Cupara (2013), Miloš Popadić (2012), Dušan Borović (2011) i kata timovi 2013/14 (Jakov Cupara, Boris Perović i Vid Beljkaš) i 2011/12 (Jakov Cupara, Milos Popadic, Dusan Borović).

Srebrni su bili Boris Perović (2013, apsolutni nivo i A nivo), Miloš Popadić (2012) i Dušan Borović (2011), a bronzama Lena Smolović (2014).

Turnir je okupio 1.100 takmičara iz 107 klubova.

