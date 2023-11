Porazi crnogorskih reprezentacija, remi Karlsena

Podgorica, (MINA) – Sve četiri crnogorske šahovske reprezentacije upisali su poraze petog takmičarskog dana Evropskog ekipnog prvenstva u šahu.

Najbolja crnogorska selekcija poražena je od Azerbejdžana 3:1.

Na prvoj tabli sklopljen je remi između Denisa Kadrića i nekadašnjeg broja 2 Šahrijara Mameđarova, dok je na drugoj tabli Nikola Đukić odbranio topovsku završnicu sa pješakom manje u duelu sa Raufom Mamedovim.

Nikita Petrov se nije najbolje snašao u komplikovanoj poziciji, pa je Nidžat Abasov došao do pobjede, dok je Luka Drašković u duelu sa Vasifom Durabajlijem zaigrao intuitivno i čini se propustio bolje nastavke u nešto izglednijoj poziciji.

Na kraju je Drašković morao priznati svoj poraz.

Nakon pet kola, crnogorska selekcija ima skor od dvije pobjede i tri poraza.

Identičan skor imaju i dame, a u današnjem meču poražene su od Slovačke sa 3,5:0,5.

Jedino pola poena izborila je Alena Skvorcova koja nakon pet kola ima učinak od tri pobjede i dva remija i sa skorom 4/5 ima najbolji skor u crnogorskim reprezentacijama.

Aleksandra Milović, Mateja Popović i Milena Mosurović morale su priznati poraz u svojim duelima.

Mlada, odnosno B selekcija, poražena je u duelu sa vršnjacima iz Sjeverne Makedonije.

Andrej Šuković je remizirao sa Nikolom Nikolovskim, a podjelom bodova okončan je i duel Miloša Pečurica i Emila Risteskog.

Milo Pobor je grubim previdom izgubio partiju protiv Andreja Veljanovskog, a konačan rezultat 2,5-1,5 postavili su Peko Đurović i Toni Lazov, nakon što je crnogorski predstavnik iskoristio sve pobjedničke mogućnosti.

B ekipa u dosadašnjih pet kola ima jednu pobjedu.

C reprezentacija poražena je od Švajcarske uprkos sjajnoj igri i pobjedi Veljka Draganića koji je upisao treći vezani trijumf.

Blažo Kalezić je remizirao na prvoj tabli, a Marko Krivokapić i Vuk Miletić su poraženi.

C ekipa nakon pet kola ima jednu pobjedu, jedan remi i tri poraza.

U muškoj konkurenciji na čelu tabele se izdvojila reprezentacija Njemačke, dok je u konkurenciji dama na čelu tabele selekcija Azerbejdžana.

Vodeći svjetski šahista, Magnus Karlsen, nakon tri pobjede upisao je i drugi remi na šampionatu, danas u duelu sa predstavnikom Moldavije Ivanom Šitkom, nakon izuzetno zanimljive borbe.

Šampionat će biti nastavljen preksjutra, partijama šestog kola.

Sjutra je na programu slobodan dan.

