Poraz crnogorskih rukometašica

Podgorica, (MINA) – Ženska rukometna reprezentacija Crne Gore poražena je danas u Geteborgu od Hrvatske 26:25, na startu glavne faze Svjetskog prvenstva u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj.

To je prvi poraz crnogorskih rukoemtašica na šampionatu, nakon što su sa maksimalnim učinkom završile prvu fazu takmičenja.

Izabranice selektorke Bojane Popović imale su u samom finišu priliku da izjednače, napad koji je trajao više od minut za izjednačenje, ali je Itana Grbić promašila 20 sekundi prije kraja.

Hrvatskae je u većem dijelu meča bila u vođstvu, u prvom dijelu dva puta imala je prednost od tri (10:7, 11:8), dok je početkom nastavka razlika iznosila i pet golova (19:14).

Crnogorske rukometašice u utakmici sa Hrvatskom, koja je trebalo da bude prva meč lopta za plasman u četvrtfinale, nijesu ponovili izdanje protiv Mađarske i nejednom nijesu bile u vođstvu.

Od polovine prvog poluvremena bile su oslabljene neigranjem golmanke Marte Batinović.

Crnogorska selekcija je i pored poraza u dobroj poziciji da se domogne nokaut faze.

Grbić je bila najefikasnija u crnogorskoj selekciji sa pet golova, Jelena Despotović je postigla četiri, a po tri su upisale Tatjana Brnović, Dijana Mugoša, Ivona Pavićević i Matea Pletikosić.

Crna Gora će u narednom kolu, u subotu igrati, sa Senegalom.

