Poraz crnogorskih košarkaša u Tuzli

Podgorica, (MINA) – Košarkaška reprezentacija Crne Gore poražena je večeras u Tuzli od Bosne i Hercegovine (BIH) 74:66, u utakmici 11. kola kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Crnogorski košarkaši propustili su u Tuzli prvu meč loptu, ali će u nedjelju imati priliku da pobjedom protiv Češke obezbijede drugi uzastopni nastup na Mundobasket.

Slabija druga polovina meča, dosta oscilacija u igri i tehničkih grešaka košatali su poraza izabranike Boška Radovića.

Domaćin je u finišu imao više koncentracije i bio prisebniji za pobjedu i revanš za poraz u Podgorici (88:69).

Najefikasniji u pobjedničkoj selekciji bio je Džon Roberson sa 19, Miralem Halilović ubacio je 16, dok je Amar Gegić ubacio 14 poena.

U crnogorskoj reprezentaciji dvocifreni su bili samo Kendrik Peri sa 19 i Nemanja Radović sa 16 poena.

