Poraz Budućnost Volija u Solunu

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija poraženi su danas u Solunu od Arisa 76:75, u utakmici 15. kola B grupe Eurokupa.

Budućnost je upisala deveti poraz i znatno umanjila šanse da se domogne plej-ofa.

Aris, koji je dobio i prvi međusobmi duel u Podgorici, do sedmog trijumfa došao je poenima Roberta Galinata, nakon ofanzivnog skoka, osam desetinki prije kraja meča.

Mogla je Budućnost i ranije da riješi meč, ali je Mekinli Rajt, prije poena Galinata, po ko zna koji put ove sezone u finišu bio neprecizan.

Uslijedio je napad domaćih Roni Harel je promašio šut za tri poena, a Galinat zakucao i donio Arisu pobjedu.

Budućnost je sredinom treće četvrtine imala dvocifrebu prednost (55:45), u 30. razlika je iznosila devet (63:54), a poen manje u 33. minutu (66:58).

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Vasilis Toliopulos sa 20, dok je Galinat meč završio sa 14 poena.

Rajt je u Budućnosti ubacio 14, Jogi Ferel je dodao 13, dok je Kenan Kamenjaš meč završio sa 11 poena.

