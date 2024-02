Popović: Ponoviti izdanje iz duela sa Đerom

Podgorica, (MINA) – Budućnost Bemaks želi da protiv Savehofa odigra dobar meč i ponovi izdanje iz duela sa Đerom, kazala je trener Bojana Popović.

Podgorički tim biće sjutra gost švedskog Savehofa, u meču 12. kola A grupe Lige šampiona.

Savehof je jedini tim u grupi koji je bez bodova u dosadašnjem dijelu takmičenja.

Budućnost jedini trijumf ove sezone ostvarila protiv sjutrašnjeg rivala (31:30), a ove sezone ima još samo remi, uz devet poraza.

Popović je kazala da je da su mlade igračice Savehofa kroz nacionalno takmičenje i Ligu šampiona podizale formu.

“To je generacija koja je dugo zajedno. Odlično funkcionišu, igraju brz rukomet i sigurno su za nijansu spremnije i bolje u odnosu na prvi dio kada su igrale protiv nas. To se pokazalo u posljednjem meču protiv Bitinghajma, protiv kojeg su gotovo do samog kraja bile u prednosti”, rekla je Popović.

Ona je naglasila da će podgoričkom timu, ukoliko želi pobjedu, biti neophodna čvrsta, dobra odbrana i da u napadu sve funkcioniše kako treba.

“Pružićemo sve od sebe i nadam se da će svi biti zdravi, jer je ekipa bila dosta virusna ovih dana. Biće teško, vjerujem da će se igrati gol za gol sigurno. Djevojke moraju da budu na nivou utakmice sa Đerom i ništa drugo. Ostalo će doći samo od sebe”, rekla je Popović.

Duel crnogorskog i švedskog predstavnika na programu je sjutra u 20 sati i 45 minuta.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS