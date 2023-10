Podgorički maraton 5. novembra Bulevarom Crnogorskih serdara

Podgorica, (MINA) – Jubilarni, 30. Podgorički maraton biće održan 5. novembra, a maratonci će trčati Bulevarom Crnogorskih serdara, na kružnoj stazi dugoj kilometar, saopštila je Direkcija manifestacije.

Navodi se da se Podgorički maraton nalazi u kalendaru Svjetske, Evropske atletske federacije i Atletskog saveza Crne Gore.

“Ta manifestacija postala je zaštitni brend Glavnog grada, na kojoj su do sada učestvovali takmičari sa svih kontinenata i na kojoj je ispunjen veliki broj normi za Olimpijske igre i Svjetska prvenstva u maratonu”, piše u saopštenju Direkcije.

Navodi se da će u okviru manifestacijebiće održane trke na pet i deset kilometara, kao i polumaraton.

Maraton će ujedno biti i zvanično prvenstvo Crne Gore u toj disciplini.

Satnicom je planirano da trka na 5.000 metara počne u devet sati, dok je za deset sati planirana trka na 10.000 metara.

Start maratona i polumaratona zakazan je za 11 sati.

