Podgorica domaćin finalnog turnira WABA lige do 17 godina

Podgorica, (MINA) – Podgorica će drugu godinu zaredom biti domaćin finalnog turnira WABA lige, za igračice do 17 godina, saopšteno je iz tog takmičenja.

Turnir će biti odigran 4. i 5. marta.

Kandidaturu za organizatora turnira poslali su Budućnost Bemaks i Janjina, ali je Bord WABA lige zbog mnogo boljih uslova organizaciju dodijelio crnogorskom timu.

Plasman na fajnal-for, pored domaćina Budućnost Bemaksa i Janjine iz Rogaške Slatine, izborili su još Ježica iz Ljubljane i hrvatska ekipa Trešnjevka.

Nakon Top osam faze, koja je odigrana krajem januara u Gradiškoj, poznati su i parovi polufinala.

Prvoplasirana Trešnjevka igraće protiv Janjine, koja je kao četvrtoplasirana stigla do završnice, dok će rival Budućnosti biti ekipa Ježica.

Budućnost brani titulu osvojenu prošle godine upravo u Podgorici.

Bemaks arena, nakon što je sredinom marta bila organizator seniorskog završnog turnira regionalnog takmičenja, u maju prošle godine ugostila je i najbolje ženske košarkaške timove regiona u konkurenciji do 17 godina.

Podgorica je bila domaćin fajnal-fora WABA lige za seniorke 2014, 2016, 2017 i 2022. godine i igračice do 17 godina 2016. i 2022. godine.

