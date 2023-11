Podgorica domaćin finalnih borbi EP u boksu

Podgorica, (MINA) – Podgorica i Sportski centar Morača biće 19. novembra domaćini finalnih borbi Evropskog prvenstva u boksu za seniore i seniorke do 22 godine, saopšteno je iz Bokserskog saveza.

Navodi se da je to potvrđeno na sastanku predstavnika Bokserskog saveza i Bokserskog kluba Budva sa predsjednicom Skupštine Glavnog grada Jelenom Borovinić Bojović.

Sastanku su prisustvovali generalna sekretarka Bokserskog saveza Marija Čivović, trener reprezentacije Boško Drašković i predsjednik BK Budva, Davor Dokić.

Ljubitelji boksa u Budvi imaće priliku da od 12. do 17. novembra uživaju u preliminarnim i polufinalnim borbama.

Najavljeno je učešće više od 300 boksera i bokserki iz 35 država Evrope.

“Zahvaljujući Svjetskoj bokserskoj federaciji i predsjedniku Umaru Kremljovu obezbjedjen je i nagradni fond za učesnike u iznosu od 500 hiljada USD. Svi osvajači zlatne medalje dobiće osam, srebrne četiri, bronzane po dvije i četvrfinalisti po hiljadu USD”, saopšteno je iz Bokserskog saveza.

Navodi se da je organizator odlukom da finala održi u Podgorici želio da Glavnom gradu vrati duh “plemenite vještine”.

“Da dvorana Morača kao nekad bude prepuna gledalaca koji će uživati uz majstore ringa. Uz sve to moramo i da najavimo da Crna Gora ima veoma kvalitetan tim koji će nastupiti na ovom šampionatu”, piše u saopštenju.

