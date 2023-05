Pobjede Podgorice i Koma, Zeta šanse za opstanak svela u domen teorije

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Podgorice i Koma ostvarili su pobjede, dok je Zeta upisala poraz i nakon 35. kola šanse da izbori opstanak u Drugoj crnogorskoj ligi svela u domen teorije.

Podgorica je na DG areni savladala Bokelj 1:0 i uključila se u borbu za baraž.

Odlučujući pogodak postigao je Balša Mrvaljević u 73. minutu.

Važnu pobjedu u borbi za baraž ostvario je i Kom, koji je u Golubovcima slavio protiv Zete 1:0.

Pitanje pobjednika riješio je Ajumu Nišimura u 69. minutu.

Zetu, prvog šampiona u nezavisnoj Crnoj Gori, samo pobjeda u posljednjem kolu ostvalja u ovom rangu takmičenja, uz poraz Grblja.

Grbalj je u Radanovićima igrao sa Otrant-Olimpikom 0:0.

Ulcinjskom timu taj bod bio je dovoljan da osigura opstanak, dok je Grbalj stekao tri boda prednosti u odnosu na Zetu.

Pobjednika nije bilo ni u duelu Igala i Berane, koji je završen 1:1.

Gosti su poveli golom Vasilija Osmajlića u 80, minutu.

Konačan rezultat postavio je Bojan Kopitović u 88. minutu.

Slobodni su bili fudbaleri Mladosti, koji su obezbijedili plasman u viši rang.

Mladost je, kolo prije kraja šampionata, prva sa 53 boda.

Berane je drugo sa 48, Kom je osvojio 46, dok po dva boda manje imaju Bokelj i Podgorica.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS