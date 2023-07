Pobjede pionirske selekcije protiv Hrvatske

Podgorica, (MINA) – Muška pionirska košarkaška reprezentacija Crne Gore ostvarila je dvije pobjede u prijateljskim mečevima sa Hrvatskom, saopšteno je iz Košarkaškog saveza.

Izabranici Bojana Bakića slavili su u Dubrovniku 95:84, dok su u Tivtu trijumfovali rezultatom 83:74.

U stručnom štabu su izuzetno zadovoljni izdanjima naših košarkaša.

Dueli u Dubrovniku i Tivtu u sklopu su pruiprema za

Slovenija bol, koji počinje 16. avgusta.

