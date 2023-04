Pobjede odbojkašica Galeba i Herceg Novog

Podgorica, (MINA) – Odbojkašice barskog Galeba i Herceg Novog ostvarile su pobjede u prvim utakmicama polufinalne serije plej-ofa EPCG Superlige.

Galeb je slavio protiv gradskog rivala, ekipe Luke Bar 3:0 (25:20, 28:26 i 27:25).

Maksimalan je bio i Herceg Novi u Sportskom centru Igalo protiv Albatrosa 3:0 (25:10, 25:19 i 25:19).

Revanš utakmice na programu su u subotu.

Pobjednik polufinalnih serija biće ekipa koja prva stigne do dva trijumfa.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS