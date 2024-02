Pobjede Lacija i Pari Sen Žermena

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Lacija i Pari Sen Žermena ostvarili su pobjede u prvim mečevima osmine finala Lige evropskih šampiona.

Lacio je u Rimu savladao minhenski Bajern 1:0.

Odlučujući pogodak postigao je Ćiro Imobile iz jedanaesterca u 69. minutu.

U rimskom timu cijeli meč odigrao je crnogorski reprezentativac Adam Marušić.

Pari Sen Žermen je na Parku pričeva slavio protiv Real Sosijedada 2:0.

Domaćin je slavio golovima Kilijana Mbapea u 58. i

Bredlija Barkole u 70. minutu

Mančester siti je juče na Parken stadionu pobijedio Kopenhagen 3:1, dok je Real kao gost slavio protiv Lajpciga 1:0.

Narednog utorka prošlogodišnji finalista, milanski Inter, ugostiće Atletiko iz Madrida, dok će se u Ajndhovenu sastati PSV i Borusija Dortmund.

Dan kasnije sastaće se Porto i Arsenal, odnosno Napoli i Barselona. Revanš mečevi biće odigrani u martu.

