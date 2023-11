Pobjeda mlade reprezentacije i tri poraza, remi Karlsena

Podgorica, (MINA) – Mlada reprezentacija Crne Gore upisala je pobjedu protiv Albanije, dok su ostale tri crnogorske selekcije pretrpjele poraze u sedmom kolu ekipnog Evropskog prvenstva u Budvi.

Mlada reprezentacija je, nakon sedmog kola, najbolje plasirana crnogorska selekcija na turniru.

Pobjede u duelu sa Albanijom ostvarili su Peko Đurović i Miloš Pečurica, koji nastavljaju sa sjajnim partijama na turniru.

Novim pobjedama zaradili su dodatnih 15, odnosno 25 rejting poena.

Remijem, četvrtim na turniru, Andrej Šuković je osigurao pobjedu, pa će intermajstor Aleksandar Tomić brzo zaboraviti poraz u duelu sa kolegom po tituli, Paškom Ljambijem.

Najbolji crnogorski tim poražen je od Austrije 2,5-1,5, pa je pobjeda Denisa Kadrića protiv Valentina Dragneva bila nedovoljna za povoljan ishod.

Nikita Petrov je upisao remi, ali su Nikola Đukić i Luka Drašković pretrpjeli poraze.

C ekipa je za protivnika imala reprezentaciju Gruzije, a jedini remi izborio je Blažo Kalezić na prvoj tabli.

Uprkos dobroj igri i zanimljivim partijama porazeni su Marko Krivokapić, Veljko Draganić i Vuk Miletić.

Dame su pretrpjele poraz u duelu sa Hrvatskom rezultatom 3:1, a poražene su Aleksandra Milović i Milena Mosurović, dok su Alena Skvorcova i Nikolina Koljević izborile remije.

Svjetski broj 1 Magnus Karlsen upisao je treći remi na turniru, uz ostvarene četiri pobjede.

On je, nakon izuzetno zanimljive borbe u duelu, remizirao sa Jonasom Bjereom iz Danaske, ali to nije omelo Norvešku da upiše novu pobjedu.

Prvenstvo se nastavlja sjutra partijama sedmog kola u 15 sati.

