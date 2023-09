Pobjeda crnogorskih fudbalera u Jermeniji

Podgorica, (MINA) – Mlada fudbalska reprezentacija Crne Gore ostvarila je pobjedu na startu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Izabranici selektora Nikole Rakojevića savladali su danas u Abovjanu, u E grupi, selekciju Jermenije 1:0.

Odlučujući pogodak postigao je rezervista Balša Tošković u 85. minutu.

U sudijskoj nadoknadi priliku da se upiše u strijelce imao je i Matija Krivokapić.

Crnogorske mlade fudbalere u oktobarskom ciklusu očekuju dva gostovanja – Švajcarskoj 13. oktobra i Albaniji četiri dana kasnije.

