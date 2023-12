Pobjeda Budućnost Volija u Vroclavu

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija pobijedili su večeras u Vroclavu ekipu Slaska 80:79, u utakmici 12. kola Eurokupa.

Budućnost je upisala četvrti trijumf i ostala u trci za osminu finala.

Izabranici Andreja Žakelja su, nakon očajnog vođstva, preokrenuli rezultat i došli do vođstva, u posljednjem dijelu imali su dvocifrenu prednost, ali su na kraju morali da strijepe za pobjedu.

Budućnost je, nakon startnog vođstva domaćina od

19:7 u sedmom minutu, serijom 23:3, krajem druge i početkom treće četvrtine, podsjetila na najbolja izudanja ove sezone, ali je kao i mnogo puta do sada stala i dozvolila rivalu da se vrati u igru i zaprijeti.

Mekinli Rajt je dvije sekunde prije kraja poluvremena donio prvo vođstvo gostima, da bi nakon povratka iz svlačionice zajedno sa Jogijem Ferelom i Marvinom Džonsom prednost uvećao na 14 poena (49:35) u 24. minutu.

Imala je Budućnost i 17 poena prednosti (54:37) i činilo se dobijen meč.

Na četiri i po minuta do kraja Slask je smanio na 70:64, u samom finišu pogodili su dvije trojke, posljednju na 1,9 sekundi prije kraja za minimalnu razliku i konačan rezultat.

Ferel je bio najefikasniji u pobjedničkom timu sa 17, Mekinli Rajt je unacio 12, a Vladimir Mihailović i Mervin Džons.

U ekipi Slaska najbolji su bili Džamonta Brajant sa 18 i bivši košarkaš Partizana Dušan Miletić sa 17 poena.

