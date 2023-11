Pobjeda Budućnost Volija protiv Splita

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija pobijedili su večeras u Podgorici ekipu Splita 72:58 (18:16, 19:19, 22:10 i 13:13), u utakmici sedmog kola Admiralbet ABA lige.

To je šesti trijumf podgoričkog tima, dok je Split upisao šesti poraz u dosadašnjem dijelu takmičenja.

Split je prijetio u drugoj četvrtini, imao je i deset poena prednosti (35:25).

Budućnost je za samo dva minuta i devet sekundi, serijom od 12:0, stigla do prednost od dva poena (37:35).

Tim Slavena Rimca je početkom trećeg perioda vodio 40:37, ali od tog momenta se na terenu pitala samo Budućnost.

Serija od 10:0 domaćin je stigao do prednosti 47:40, a pobjednik je bio praktično poznat između treće i posljednje četvrtine kada je crnogorski šampion imao sigurnih 59:45, a kasnije i 23 poena prednosti.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Brendon Pol sa 14, a dvocifren učinak su imali i Vladimir Mihailović, Joan Makundu (po 11) i Kolbi Ros (10).

