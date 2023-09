Pobjeda Budućnost Volija protiv Splita

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija pobijedili su večeras u Podgorici, u pripremnom meču, ekipu Splita 87:75.

Podgorički tim upisao je treći trijumf i zadržao maksimalan učinak u preipremnom periodu.

Budućnost je pitanje pobjednika riješila u posljednjoj četvrtini, a najzaslužniji za trijumf bio je Mekinli Rajt sa 20 poena i sedam asistencija).

Dvocifreni su bili i Kolbi Ros sa 16 i Džakori Vilijams sa 15 koševa.

Budućnost Voli sezonu otvara Superkupom ABA lige, koji startuje 18. septembra u Podgorici.

