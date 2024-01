Plivači i plivačice završili sedmodnevne zajedničke pripreme

Podgorica, (MINA) – Crnogorski plivači maksimalno su iskoristili sve uslove i vrijeme koje su proveli zajedno na pripremama u Trebinju, kazala je selektorka Danijela Franeta.

Članovi crnogorskih plivačkih selekcija sedam dana boravili su na mini-pripremama u Trebinju.

Franeta je kazala da su tokom priprema odradili 14 treninga u vodi i osam na suvom.

“Treninzi u vodi trajali su po dva sata. Svi su odlično reagovali i prilagodili se načinu rada. Svim plivačima i plivačicama dani tokom priprema biće od velike koristi za dobar nastavak rada u matičnim klubovima”, kazala je Franeta.

Pripreme u Trebinju odradili su Mia Đurđić, Jovana Vučetić, Anja Popović i Dado Jaganjac (PVK Nikšić), Jasna Vučinić i Veljko Vučinić (PVK Budućnost), Marija Terzić, Bjanka Bulajić, Jelena Marić, Lena Hinić, Tara Petrović, Danijel Adrović i Viktor Andrić (PVK Jadran), Jovana Kuljača, Jana Borović, Stanislava Petrović, Katarina Đurašković, Anđela Đurašković, Miloš Milenković i Ado Gargović (PVK Budva).

