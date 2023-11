Pioniri bolji od Malte

Podgorica, (MINA) – Pionirska fudbalska reprezentacija Crne Gore savladala je danas u Podgorici, u prvom od dva prijateljska meča, selekciju Malte 1:0.

Odlučujući pogodak postigao je Petar Bošković u šestom minutu utakmice, nakon ubacivanja iz kornera Marka Đokaja.

Izabranici selektora Minje Ljumovića u nastavlu meča imali su još nekoliko šansi za ubjedljiviji trijumf, ali su Bošković, Petar Begović, Đokaj i Vuk Jovović bili precizni.

Komentarišući utakmicu, Ljumović je kazao da je to bila jedna od gorih utakmica pionirske selekcije ove godine.

“Dominirali smo u posjedu lopte, napadali tokom cijele utakmice, ali nije bilo pravog završnog pasa niti uspješne završnice, tako da nijesmo uspjeli da postignemo više golova. Protivnik nas nijednom nije ugrozio, a osim rezultatom, ne možemo biti zadovoljni nijednim segmentom u igri”, rekao je Ljumović.

On je najavio da će u drugoj utakmici napraviti više promjena u sastavu, kako bi osvježili ekipu.

Novi duel pionirskih selekcija Crne Gore i Malte biće odigran u srijedu.

