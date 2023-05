Pezer najbolji atletičar mitinga, postavljena dva rekorda Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Bacač kugle Mesud Pezer iz Bosne i Hercegovine najbolji je atletičar tradicionalnog međunarodnog miting u Baru.

Pezer je trijumfovao hicem od 21,15 metara, koji po tablicama IAFF-a vrijedi 1.190 boda.

Najbolji rezultat u trčanjima ostvario je Abedin Mujezinović iz Bosne i Hercegovine, koji je trku na 800 metara istrčao za minut, 49 sekundi i 21 stotinku.

Taj rezultat po IAAF tablicama vrijedi 1049 bodova.

Najbolji rezultat u skokovima zabilježila je Šveđanka Bjanca Salming, koji je preskočila ljestvicu na visini od 181 centimetar (1033 boda).

U okviru mitinga održana je osmi put trka Memorijal Zoran Đikanović na 3.000 metara, u kojoj je trijumfovao Nikola Mijailović iz Srbije.

Na takmičenju su postavljena dva rekorda Crne Gore.

Član pljevaljskog Rudara Darko Pešić trku na 110 sa preponama istrčao je za 14,35 sekudni, dok je Matija Vojvodić iz Mornara u istoj disciplini ostvario vrijeme 15,10 sekundi, što je vrijeme novog dežavnog rekorda za mlađe juniore.

Takmiočenje na terenima Sportskog centra Topolica plupilo je više od 250 atletičara iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Švedske, Sjeverne Makedonije, Kosova, Kipra, Hrvatske, Albanije i Crne Gore.

