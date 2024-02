Petrov se pridružio Đukiću na čelu tabele

Podgorica, (MINA) – Velemajstor Nikita Petrov iskoristio je remi Nikole Đukića i pridružio mu se na čelu tabele, nakon desetog kola 76. Prvenstva Crne Gore u šahu.

Đukić se, u derbiju kola, na prvom stolu crnim figurama odlučio na Marocijevu varijantu sicilijanske odbrane protiv Denisa Kadrića.

Protivnici su se dugo nadmudrivali, a čini se da je remi, sklopljen u završnici, bio pravedan ishod derbija desetog kola.

Remi Đukića, iskoristio je njegov kolega iz reprezentacije Nikita Petrov, koji je bijelim figurama došao do poena u partiji sa Artemom Smirnovom.

Dugo je Petrov pokušavao da slomi otpor Smirnova u topovskoj završnici, sa pješakom više.

Najveću pomoć mu je pružio upravo Smirnov koji je grubom greškom dozvolio protivniku da uknjiži poen.

Na čelu tabele su Đukić i Petrov sa po osam poena, a dodatni kriterijumi su na strani Petrova.

Petrov u poslednjem, 11. kolu vodi crne figure protiv velemajstora Milana Draška koji je pobjedom u desetom kolu protiv Danila Nenezića došao do 6,5 poena na svom kontu.

Đukić će imati bijele figure protiv velemajstora Božidara Ivanovića.

Najveći derbi crnogorskog šaha i duel dva najbolja igrača, koji imaju ukupno 26 pobjedničkih pehara na 75 odigranih šampionata.

Ivanović je savladao u desetom kolu velemajstora Nebojšu Nikčevića, nakon velike borbe i gotovo šest sati igre, iskoristivši na kraju neopreznost Nikčevića u dalekoj završnici.

Partije 11. kola počeće u 16 sati i 30 minuta.

Ljubitelji šaha mogu uživati i pratiti uživo desvanja preko sajta Šahovskog saveza i kanala Mne sport televizije.

Dan odluke, nakon čega ćemo saznati ko je novi prvak i kako će biti raspoređen nagradni fond koji iznosi 15.000 EUR.

