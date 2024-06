Pešiću 21. mjesto u desetoboju sa 7.421 bodom

Podgorica, (MINA) – Crnogorski atletičar Darko Pešić na 21. mjestu završio je nastup u desetoboju na Evropskom prvenstvu u Rimu.

On je tokom dva takmičarska dana i deset disciplina sakupio 7.421 bod.

U disciplini desetoboj nastupila su 24 takmičara.

Peešić je trku na 100 metara istrčao za 11,58 sekundi, 400 metara 51,58 sekundi, 1.500 za četiri minuta, 38 sekundi i 33 stotinke, dok je trku na 110 sa preponama istrčao za 15,43 sekunde.

U skoku u vis ostvario je rezultat 196 centimetara, u skoku s motkom 4,20 metara, a u dalj skočio je 6,98 metara.

Disk je bacio 44,78, koplje 55,68, a kuglu 14,67 metara.

“Pešić se tokom takmičenja hrabro borio sa najboljima destobojcima Evrope, a posebno je pobrao aplauze na kraju trke 1.500 metara kada je osvojio 11. mjesto. On je bio naš najbolje plasirani takmičar na Evropskom prvenstvu”, šiše u saopštenju Atletskog saveza.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS