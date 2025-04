Polovičan učinak crnogorskih golbalista u Berlinu

Podgorica, (MINA) – Golbal reprezentacija Crne Gore ostvarila je polovičan učinak prvog takmičarskog dana Kupa nacija u Berlinu.

Crnogorski golbalisti takmičenje u C grupi prestižnog turnira počeli su porazom od Brazila, bronzane selekcije sa Igara u Parizu, rezultatom 11:1.

Slabije izdanje popravili su trijumfom protiv Poljske 14:13.

Izabranici selektora Nikole Čurovića pitanje pobjednika mogli su riješiti mnogo ranije, vodili su 9:3 i 11:4, a na minut i po prije kraja imali su tri gola prednosti (14:11).

Poljska je sa dva gola smanjila na 14:13 i u samom finišu imala priliku da izjednači, ali su crnogorski golbalisti uspjeli da sačuvaju prednost i naprave veliki korak ka četvrtfinalu.

U pobjedi protiv Poljske najefikasniji je bio Nikola Nikolić sa sedam, Marko Nikolić je postigao četiri, a gol manje Miloš Ranitović.

Crna Gora će u posljednjem kolu, sjutra u 11 sati i 15 minuta, igrati sa Njemačkom, koja je poražena u prva dva kola.

Po dvije najbolje selekcije iz grupe izboriće plasman u četvrtfinale.

