Perišić objavio spisak za dvomeč sa Maltom

Podgorica, (MINA) – Selektor omladinske fudbalske reprezentacije Crne Gore Goran Perišić objavio je danas spisak igrača koji konkurišu za dvomeč sa Maltom.

Utakmice su na programu 18. i 20. marta.

Perišić za gostovanje Malti računa na 21 igrača.

Na spisku su golmani – Benjamin Krijestarac (AIK, Švedska) i Petar Bobičić (Podgorica);

odbrana: Luka Lečić, Luka Bubanja (Crvena zvezda, Srbija), Rajko Popović, Milan Martinović (Mladost DG), Seid Adrović (Dečić), Balša Radulović (Iskra), Janko Vukićević (Sutjeska), Romario Camaj (Budućnost) i Eldin Adrović (UN Kaerjeng, Luksemburg);

vezni red: Dragan Miranović, Nenad Krivokapić (Crvena zvezda, Srbija), Matija Delić, Marko Jukić, Nikola Medojević (Mladost DG), Marko Vračar (Podgorica), Stefan Radojević (Sutjeska) i Haris Duraković (Mornar);

napad: Balša Mrvaljević (Podgorica) i Andrija Radonjić (Budućnost).

