Pejović osvojila 79, Dabović završio na 98. mjestu

Podgorica, (MINA) – Crnogorska atletičarka Slađana Pejović osvojila je 79, a Željko Dabović 98. mjesto u trci na 10.000 metara na 45. Svjetskom prvenstvu u krosu.

Šampionat je održan u Parku prijateljstva, na ušću Save u Dunav, na kružnoj stazi od dvije hiljade metara.

Učestvovao je 485 atletičara iz 51 države svijeta.

Tim lider i vođa mini ekspedicije bio je selektor atletske reprezentacije Osman Erović.

To je bio prvi put nastup crnogorskih predstavnika na Svjetskom prvenstvu u krosu.

Crnogorsku delegaciju činili su direktor Direktorata i samostalna savjetnica u Ministarstvu sporta i mladih, Zoran Jojić i Ana Milačić, kao specijalni gosti Organizacionog komiteta i Srpskog atletskog saveza, kao i Drago Musić predsjednik Stručnog savjeta za sport Atletskog saveza.

