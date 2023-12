Oslabljena crnogorska selekcija nemoćna i protiv Turske

Podgorica, (MINA) – Golbal reprezentacija Crne Gore poražena je danas od Turske 13:3 (3:0), u četvrtom kolu B grupe Evropskog prvenstva A divizije u Podgorici.

To je drugi poraz crnogorskih golbalista na šampionatu, nakon startnog trijumfa protiv Ukrajine 6:3.

Izgubili su juče i od Izraela 7:1.

Turska je upisala drugi trijumf, nakon što je na startu slavila i protiv Finske 10:5.

Oslabljena crnogorska selekcija, koja je i danas igrala bez golgetera Nikole Nikolića, nije uspjela da priredi iznenađenje.

Odustvo jednog od najboljih evropskih golbalista posebno se odrazilo na napad, gdje je Crna Gora postigla svega dva gola iz igre.

Početak meča nije najavljivao ubjedljiv poraz, Crna Gora je dugo odolijevala, a kod rezultata 1:0 izabranici selektora Nikole Čurovića nijesu realizovali dva penala.

Pitanje pobjednika odlučeno je početkom nastavka, kada je bronzana selekcija sa prošlog šampionata za nešto manje od dva minuta postigla tri gola i povela 6:0.

Loše drugo poluvrijeme, puno grešaka u odbrani, rezultiralo je sa deset primljenih golova i ranijim završetkom meča.

“Sve ono što smo dobro uradili u prvom poluvremenu, prosuli smo u drugom. Odigrali smo koliko smo mogli u ovom trenutku, to svakako nije bilo dovoljno za neku egal završnicu ili pozitivan rezultat. Slijedi nam najvažniji meč na šampionatu, sa Finskom za Četvrtfinale”, rekao je kapiten Marko Nikolić.

On je bio strijelac sva tri gola za Crnu Goru.

U drugom meču B grupe Ukrajina je pobijedila Finsku 9:0 i osigurala prvo mjesto u grupi.

Crna Gora će sjutra igrati sa Finskom (9.00) za plasman u četvrtfinale.

Rival Turske biće Izrael (10.15), u meču koji će odlučivati o drugom i trećem mjestu.

