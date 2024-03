Omladincu 12 medalja i treće mjesto u generalnom plasmanu

Podgorica, (MINA) – Karatisti Omladinca sa 12 medalja i trećim mjesto u generalnom plasmanu završili su nastup na Gran pri Makedonije u Skoplju.

Osvojeno šest zlatnih, dvije srebrne i četiri bronzane medalje.

Uspješan nastup Veselin Škatarić krunisao je sa dvije zlatne medalje – U12 do 45 i U14 do 50 kilograma.

Zlatni su bili i Vuk Dragojević (U12, preko 45),

Sofija Jovanović (U14, do 54), Helena Backović (U21, do 55) i Una Raković (kadeti, preko 61).

Srebrni su bili Vuk Dragojević (U14, do 45) i

Sofija Jovanović (U 12, preko 44), dok su bronzane medalje osvojili Filip Ilinčić (U12 preko 45 i U14 preko 55), Helena Backović (juniori open) i Lana Vukčević (kadeti open).

Turnir u Skoplju okupio je više od hiljadu takmičara iz 89 klubova i deset država.

