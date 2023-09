Omladinci ubjedljivi protiv Mađarske

Podgorica, (MINA) – Omladinska fudbalska reprezentacija Crne Gore pobijedila je u Bačkoj Topoli selekciju Mađarske 4:0, u trećem kolu memorijalnog turnira “Stevan Ćele Vilotić”.

Izabranici selektora Gorana Perišića turnir su završili sa dva trijumfa i porazom.

Savladali su i Francusku 2:0, dok su poraženi od Srbije 3:0.

Do drugog trijumfa crnogorsku selekciju vodili su

Stefan Radojević u 19, Luka Lečić u 26, Romario Camaj u 31. i Stefan Golubović u 50. minutu.

Selektor Perišić kazao je da je to bila još jedna odlična utakmica crnogorske selekcije.

“Bio je izazov fizički odgovoriti poslije dvije iscrpljujuće utakmice protiv Francuske i Srbije. Momci su uložili ogroman trud da danas odigramo jednu od boljih utakmica ove generacije u kojoj smo postigli četiri gola, imali još dvije prečke i nekoliko dobrih šansi”, rekao je Perišić.

On je istakao da je bilo i grešaka, koje se moraju otkloniti u najkraćem mogućem roku.

“Za mjesec čekaju nas kvalifikacije sa izuzetno jakim protivnicima kao što su Engleska, Austrija i Vels”, rekao je Perišić.

