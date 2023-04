Omladinci bez pobjednika i u revanšu

Podgorica, (MINA) – Omladinska fudbalska reprezentacija Crne Gore igrala je danas u Skoplju, u drugom prijateljskom meču, sa Sjevernom Makedonijom neriješeno 1:1.

Pobjednika nije bilo ni u prvom meču, u utorak, koji je završen bez golova.

Domaćin je poveo golom Aleksandra Bogdanoskog, koji je u 48. minutu iskoristio lošu reakciju odbrane crnogorske selekcije.

Konačan rezultat postavio je Romario Camaj u 82. minutu.

Camaj se najbolje snašao, poslije prekida i gužve u šesnaestercu domaćina i sa peterca zatresao mrežu Sjeverne Makedonije.

Crnogorska reprezentacija i u prvom poluvremenu imala je nekoliko šansi za pogodak, ali je mreža domaćina ostala nesavladana.

U 27. minutu u prilici je bio Rade Drakić, dok je u 33. Matija Delić, nakon odličnog prodora Marka Vračara, šutirao preko gola.

Dobar pokušaj imao je i Andrija Radonjić, koji je u 41. minutu bio za malo neprecizan.

Asistent u stručnom štabu selektora Gorana Perišića, Dragan Mijanović, kazao je da je crnogorska selekcija i u drugom meču bila bolja od protivnika.

“Primili smo gol nakon greške, da bi u nastavku uspjeli da stvorimo nekoliko šansi i dođemo do izjednačenja. U te dvije utakmice vidjeli smo na djelu dosta novih igrača, tako da ćemo ih pomno pratiti u narednom periodu, kao i one koji zbog klupskih obaveza nijesu mogli da budu na ovom okupljanju”, kazao je Mijanović.

