Oblježen Olimpijski dan

Podgorica, (MINA) – Olimpijski dan je poseban događaj koji slavi olimpijske vrijednosti i promoviše sport i zdrav način života, saopšteno je iz Crnogorskog olimijskog komieteta.

Krovna asocijacija crnogorskog sporta, uz podršku Glavnog grada i Olimpijske solidarnosti, obilježila je na otvorenim terenima Sportskog centra Morača Olimpijski dan.

Navodi se da je Olimpijski dan jedinstvena prilika da se svi prisjete važnosti sporta i njegovog uticaja na naše živote.

U sklopu svečanosti, održane su razne sportske aktivnosti.

Prisutni su imali priliku da prisustvuju mini takmičenjima podgoričkih klubova u raznim sportovima, poput rukometa, odbojke, tekbola, fudbala i atletike, kao i da se druže sa crnogorskim olimpijcima i olimpijkama.

Predsjednik COK-a Dušan Simonović kazao je da Olimpijski dan podsjeća na zajedništvo, fer-plej, solidarnost i sportski duh koji povezuje.

“Kroz sport, učimo vrijednosti timskog rada, upornosti, discipline i poštovanja. Ovaj događaj je prilika da proslavimo uspjehe naših sportista, ali i da ih podržimo u njihovim budućim nastupima na međunarodnim takmičenjima”, rekao je Simonović.

Prisutnima su se obratili ministar sporta i mladih i Vasilije Lalošević i pomoćnik sekretara za kulturu i sport Glavnog grada Miloš Antić, .

Proslava je bila prilika da prisutni pozdrave i požele uspjeh crnogorskim sportistima na Evropskim igrama u Krakovu.

