Nurković sedmoplasirani na EP u Prištini

Podgorica, (MINA) – Crnogorski džudo reprezentativac, Jahja Nurković, kao sedmoplasirani završio je nastup na otvorenom Evropskom prvenstvu za seniore u Prištini.

Član rožajskog Ibra na startu takmičenja u kategoriji do 73 kilograma iponom je pobijedio Ukrajinca Oleksandra Košliaka, dok je u drugom kolu eliminisao iponom vicešampiona Evrope, Španca Salvadora Roka Kasesa.

U četvrtfinalnom meču zaustavio ga je Moldavac Petru Pelivan, koji u karijeri ima evropsku bronzu.

Uslijedio je repesaž, gdje je Nurkovića čekao zvanični prvak Evrope, Hajdarov Hidajet iz Azerbejdžana.

“Uprkos uzbudljivom meču u kojem je Nurković pokazao izvanrednu borbu, iskusniji Hajdarov je došao do pobjede wazarijem. Nurković nije uspio da se domogne medalje, ali je ostvario izuzetan uspjeh pobjedom nad vicešampionom Evrope”, rekao je trener rožajskog Ibra Osman Nurković agenciji MINA.

Nurković je bio jedini predstavnik Crne Gore na tom takmičenju.

