Novi trijumf Budućnost Bemaksa

Podgorica, (MINA) – Košarkašice Budućnost Bemaksa pobijedile su večeras u Podgorici ekipu Banovića 110:44, u utakmici petog kola WABA lige.

Podgorički tim upisao je peti trijumf i zadržao maksimalan učinak u regionalnom takmičenju.

Domaćin je do pobjede poveo 45:29, a sve dileme, ako ih je i bilo, riješio je u trećoj četvrtini, koju je dobio 32:10.

Dominaciju je potvrdio u posljednjoj četvrtini, koju je počeo serijom od 23:0.

Gošće su prve poene upisale dva i po minuta prije kraja.

U ekipi iz Podgorice po 12 poena ubacile su Atina Radević, Dragana Domuzim i Anastasija Drobnjak, a po jedan manje Zorana Radonjić, Jelena Bulajić i Jovana Savković.

Budućnost će već u petak ugostiti Montanu.

