Novi poraz crnogorskih košarkaša

Podgorica, (MINA) – Mlada košarkaška reprezentacija Crne Gore poražena je danas u Heraklionu od Estonije 81:74, u utakmici drugog kola B grupe Evropskog prvenstva na Kritu.

To je drugi poraz crnogorskih košarkaša na šampionatu, nakon što su juče poraženi i od Španije 103:68.

Estonija je u većem dijelu meča bila u vođstvu, koje je u trećoj četvrtini više puta iznosilo i 14 poena.

Crnogorska selekcija, koja je samo na početku prve i druge četvrtine bila u vođstvu, u posljednjem dijelu meča uspjela je da se vrati u igru i serijom 13:2 izjednači rezultat na 68:68 u 36. minutu.

Estonija je u nastavku vezala pet poena i povela 73:68, a nakon realizovanog samo jednog bacanja Danila Ivanović još četiri za vođstvo od 77:68 i pobjedu.

Estonsku selekciju do prve pobjede, nakon ubjedljivog poraza od Srbije, vodili su Karl Pum sa 20 i Gregor Kuba sa 19 poena.

U crnogorskoj reprezentaciji najbolji je bio Luka Bogavac sa 25 poena.

Dvocifren je bio još samo Đorđe Jovanović sa deset poena.

Za ponedjeljak (15 sati) zakazan je duel sa Srbijom.

U osminu finala idu sve ekipe, a rivali crnogorskim košarkašima dolaze iz A grupe, u kojoj su Turska, Italija, Belgija i Izrael.

