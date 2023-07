Novi poraz crnogorskih košarkaša

Podgorica, (MINA) – Mlada košarkaška reprezentacija Crne Gore poražena je danas u Heraklionu od Srbije 75:69, u utakmici trećeg kola B grupe Evropskog prvenstva na Kritu.

To je treći poraz crnogorskih košarkaša na šampionatu, nakon što su u prva dva kola izgubili od Španije 103:68 i Estonije 81:74.

Srbiju je do pobjede vodio Mihailo Petrović sa 17, dok je Matija Belić meč završio sa 12 poena.

U crnogorskoj reprezentaciji bolji od ostalih bio je Lazar Vukčević sa 17, Danilo Ivanović je ubacio 11, a poen manje Fedor Žugić.

U osminu finala idu sve ekipe, a rivali crnogorskim košarkašima dolaze iz A grupe, u kojoj su Turska, Italija, Belgija i Izrael.

