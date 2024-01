Novi poraz Budućnost Volija, Ulm utišao Moraču

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija poraženi su večeras u Podgorici od njemačkog Ulma nakon produžetka 84:80, u utakmici 16. kola B grupe Eurokupa.

Utakmica je u regularnom toku završena neriješeno 72:72.

Budućnost je tim, desetim ove sezone, šanse za plej-of svela u domen teorije.

Njemački predstavnik je prekinuo seriju od četiri vezana poraza i zabilježio deveti trijumf.

Budućnost je, u meču puno emocija, uspjela da nadoknadi zaostatak od 14 poena, imala je napad za pobjedu, ali je na kraju ostala bez nje.

Ulm je i u regularnom toku bio bliže trijumfu, u većem dijelu imao je dvocifreno vođstvo, koje je u 35. minutu iznosilo 14 poena (64:50).

Uslijedila je velika serija domaćina od 14:0 za izjednačenje u 37 minutu (64:64), a kasnije i vođstvo (69:67).

Sam finiš donio je uzbudljivu završnicu, u kojoj nijedna ekipa nije uspjela da dođe do prednosti, pa je pobjednika rješavao produžetak.

U odlučujućih pet minuta Ulm je konstantno vodio, a tačku na utakmicu stavio Figeroa, koje je pogodio trojku za 84:80, 30 sekundi do kraja produžetka.

Figeroa je bio najefikasniji u pobjedničkom timu sa 24 poena.

U ekipi Budućnosti najbolji je bio Jogi Ferel sa 15 poena, dok su po 12 dodali Kenan Kamenjaš i Flečer Megi, koji je u regularnom toku promašio šut za pobjedu.

Uoči početka utakmice do poslejdnjeg mjesta ispunjena dvorana Morača i Budućnost Voli oprostili su se od bivšeg igrača i trenera, legende kluba Dejana Milojevića, koji je preminuo prethodne srijede u 47. godini od posljedica srčanog udara.

Prije početka utakmice emitovan je video u kojem su o bivšem saigraču i treneru govorili sportski direktor Budućnosti Gavrilo Pajović, zamjenik izvršnog direktora za sportska pitanja Suad Šehović, kapiten Petar Popović, predsjednik Dragan Bokan i bivši saigrač Vladimir Kuzmanović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS