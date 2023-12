Norveška i Francuska u polufinalu

Podgorica, (MINA) – Rukometašice Norveške i Francuske plasirale su se u polufinale Svjetskog prvenstva.

Norveška je večeras u četvrtfinalnom meču savladala

Holandiju 30:23 (12:11) i peti put uzastopno, 14. ukupno, izborila polufinale svjetskog prvenstava.

Naredni rival biće joj bolji iz sjutrašnjeg duela Crne Gore i Danske.

Francuska je nastup u polufinalu izborila pobjedom protiv Češke 33:22.

U polufinalu sastaće se sa pobjednikom meča između Švedske i Njemačke.

