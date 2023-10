Nikač startovao pobjedom

Podgorica, (MINA) – Crnogorski šahista, Predrag Nikač, upisao je pobjedu na startu Svjetskog pojedinačnog prvenstva za osobe bez i sa smetnjama vida na Rodosu.

Nikač, koji brani zlato iz Kaljarija, bijelim figurama savladao je Marjana Štimeca iz Slovenije.

Igrana je francuska odbrana, a prednost stečenu u ranoj fazi partije Nikač je iskusno realizovao i nakon dva sata borbe došao do cijelog poena.

Nikač, koji je postavljen za trećeg nosioca, za medalju boriće se u konkurenciji 80 šahista.

