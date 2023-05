NBA rezultati – Pobjede Bostona i Finiksa

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Bostona i Finiksa ostvarili su pobjede u trećim utakmicama polufinalne serije plej-ofa NBA lige.

U Istočnoj konferenciji Boston je kao gost savladao Filadelfiju 114:102 i poveo 2:1 seriji.

Boston su do pobjede vodili Džejson Tejtum sa 27 i Džejlen Braun sa 23, Al Horford je dodao 17, dok su Malkom Brogdon i Markus Smart meč završili sa po 15 poena.

U ekipi Filadelfije najbolji je bio novi MVP lige, Džoel Embid sa 30 poena.

Finiks je u Arizonislavio protiv Denvera i smanjio na 2:1 u seriji Zapadne konferencije.

Devin Buker bio je najzaslužniji sa 47 poena.

Istakao se i Kevin Durent sa 39 poena.

U ekipi Denvera, Nikola Jokić je meč završio sa

30 koševa i po 17 skokova i asistencija.

U poraženom sastavu istakli su Džamal Mari sa 32 i Majkl Porter Džunior sa 21 košem.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS