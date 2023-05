NBA rezultati – Majami i Lejkersi ubjedljivo do drugog trijumfa

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Los Anđeles Lejkersa i Majamija ostvarili su ubjedljive pobjede i poveli 2:1 u polufinalu plej-ofa NBA lige.

Lejkersi su pred svojim navijačima, u trećem meču polufinalne serije Zapadne konferencije, savladali Golden Stejt 127:97.

Ekipu iz Los Anđelesa do pobjede vodio Entoni Dejvis sa 25, dok su Lebron Džejms i Dianđelo Rasel meč završili sa 21 poenom.

U ekipi Golden Stejta najbolji je bio Stef Kari sa 23 poena.

U Istočnoj konferenciji, Majami je pred svojim navijačima slavio protiv Njujorka 105:86.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Džimi

Batler sa 28, Maks Štrus je dodao 19, a Bem Adebajo 17 poena.

U ekipi Njujorka najbolji je bio Džejlen Branson sa 20 poena.

