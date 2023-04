NBA rezultati – Denver na korak od polufinala

Podgporica, (MINA) – Košarkaši Denvera pobijedili su Minesotu 120:111 i poveli 3:0 na startu plej-ofa NBA lige.

Najzaslužniji za treći trijumf Denvera bio je

Majkl Porter Džunior sa 25, dok je Nikola Jokić sa 20 koševa, 11 uhvaćenih lopti i 12 asistencija.

U ekipi MInesote najbolji je bio Entoni Edvards sa 36 poena.

Atlanta je slavila protiv Bostona 130:122 i smanjila na 2:1 u seriji.

Plejmejker Trej Jang bio je najzaslužniji za iznenađujući trijumf sa 32 poena. Dežonte Mari je ubacio 25, a Bogdan Bogdanović i Sadik Bej po 15 poena.

U ekipi Bostona bolji od ostalih bio je Džejson Tejtum sa 29 koševa.

Prednost od 2:1 ima i Njujork, nakon trijumfa protiv Klivlenda 99:79.

Do pobjede Njujork su vodili Džejlen Branson sa 21, Ar Džej sa 18 i Džoš Hart sa 13 poena.

U poraženom sastavu najbolji je bio Donovan Mičel sa 22 poena.

U plej-ofu igra se na četiri pobjede.

