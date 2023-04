NBA rezultati – Denver i Finiks izborili polufinale

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Denvera i Finiksa biće rivali u polufinalu plej-ofa Zapadne konferencije NBA lige.

Delver je pred svojim navijačima, u petom meču prve runde plej-ofa, savladao Minesotu 112:109 i sa 4:1 u seriji izborio polufinale.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Džamal Mari sa 35, dok je Nikola Jokić meč završio sa 28 poena, 17 skokova i 12 asistencija.

U poraženom timu najbolji je bio Entoni Edvards sa 29, dok je dva manje dodao Karl Entoni Tauns.

Finiks je odlučujući četvrti trijumf protiv Los Anđeles Klipersa ostvario pred svojim navijačima u petom meču 136:130.

Junajk trijumfa bio je Devin Buker sa 47 poena, Kevin Durent je dodao 31, a Diandre Ejton 21.

U ekipi iz Los Anđelesa najbolji je bio

Norman Pauel sa 27 koševa.

Pobjedu je upisala i Atlanta, koja je kao gost slavila protiv Bostona 119:117 i smanjila na 3:2 u seriji.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Trej Jang sa 38 poena.

Istakao se i Džon Kolins sa 22, dok je Bogdan Bogdanović upisao 18 poena.

U ekipi Bostona najbolji je bio Džejlen Braun sa 35 poena.

