NBA rezultati – Čikago na korak od plej-ofa

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Majamija i Čikaga, odnosno Minesote i Oklahome igraće za posljednja dva mjesta u plej-ofu NBA lige.

Čikago, iako je tokom treće četvrtine imao zaostatak od 19 poena (66:47), pobijedio je Toronto 109:105.

Najzaslužniji za trijumf bio je Zek Levin sa 39, Demar Derozan je ubacio 23, dok je Nikola Vučević meč završio sa 14 koševa i 13 skokova.

U ekipi Toronta Paskal Sijakam je bio najefikasniji sa 32 koša.

Bolji iz duela Majamija i Čikaga u plej-ofu igraće sa Milvokijem.

Oklahoma je slavila protiv Nju Orleansa 123:118 i zakazala duel sa Minesotom.

Džoš Gidi je prvi put u karijeri imao utakmicu sa preko 30 koševa i deset asistencija, dok je Lu Dort upisao 27.

U ekipi Nju Orleansa najbolji je bio Brendon Ingram sa 32 poena.

Bolji iz duela Minesote i Oklahome u plej-ofu sastaće se sa Denverom.

