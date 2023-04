NBA rezultati – Boston dobio i drugi meč protiv Atlante

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Bostona pobijedili su Atlantu sa 119:106 i poveli 2:0 u prvoj rundi plej-ofa Istočne konferencije NBA lige.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Džejson Tejtum sa 29, dok je Derik Vajt ubacio 26 poena.

U poraženom timu najbolji je bio Dedžonte Marej sa 29 poena.

U istočnoj konferenciji, Klivlend je izjednačio na 1:1, nakon što je na domaćem terenu savladao Njujork 107:90.

Najbolji učinak u ekipi Klivlenda imao je Darijus Garland sa 32, dok je Karis Levert dodao 24 poena.

Za goste Džulijus Rendl je ubacio 22 poena.

Izjednačio je i Finiks u Zapadnoj konferenciji, nakon što je slavio na svom terenu protiv Los Anđeles klipersa 123:109.

Finiks je do pobjede vodio Devin Buker sa 38, dok je Kevin Durent upisao 25 poena.

U ekipi iz Los Anđelesa istakao se Kavaj Lenard sa 31 poenom, dok je Rasel Vestbruk dodao 28.

U plej-ofu igra se na četiri dobijena meča.

