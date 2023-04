NBA rezultati – Atlanta i Lejkersi u plej-ofu

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Atlante i Los Anđeles Lejkersa plasirali su se u plej-of NBA lige.

Atlanta je u plej-inu slavila protiv Majamija 116:105.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Trej Jang sa 25, Dežonte Mari je dodao 18, Sadik Bej 17, dok je Bogdan Bogdanović meč završio sa 14 poena.

U ekipi Majamija najbolji je bio Kajl Lauri sa 33 koša, Tajle Hiro je postigao 26, a Džimi Batler 21.

Atlanta će u prvoj rundi plej-ofa igrati sa Bostonom.

Majami ima još jednu šansu da se dokopa plej-ofa, a protivnik će mu biti bolji iz duela Toronta i Čikaga.

Lejkersi su opravdali ulogu favorita i trijumfovali u duelu sa Minesotom, nakon produžetaka 108:102.

Do pobjede vodio ih je Lebron Džejms sa 30 poena, Entoni Dejvis je ubacio 24, a Denis Šruder 21 koš.

U ekipi Miniesote najbolji je bio Karl Entoni Taunssa 24 poena, dok je poen manje dodao Majkl Konli.

Lejkersi će se na startu plej-ofu sastati sa Memfisom, dok će se Minesota za doigravanje boriti protiv pobjednika duela Nju Orleansa i Oklahome.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS